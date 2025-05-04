Ищется дизайнер для разработки презентации. Работа должна быть выполнена до 27.05. Необходимо предоставить портфолио для оценки квалификации. Основное внимание уделяется качеству и креативному подходу к дизайну.
Дизайн презентации для привлечения инвестиций
Ищу дизайнера для создания презентации, которая привлечет инвесторов. Необходим сочный и люксовый дизайн. Присылайте свои портфолио в личные сообщения.
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