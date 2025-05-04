Дизайн презентации для привлечения инвестиций

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  2. Презентации
Открыт5 заявок22 просмотра

Ищу дизайнера для создания презентации, которая привлечет инвесторов. Необходим сочный и люксовый дизайн. Присылайте свои портфолио в личные сообщения.

Создание презентаций
день назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

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