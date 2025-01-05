Дизайн презентации для стартапа в сфере логистики e-commerce

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт3 заявки113 просмотров

Требуется дизайн презентации для стартапа в сфере логистики e-commerce. Объём: 12 слайдов. Есть вводные по стилю: ориентируемся на минимализм + премиальный оттенок. Макет в Figma: предоставляем ссылку, нужна проработка дизайна и стиля. Готовы приступить сразу, сроки обговорим индивидуально.

FigmaСоздание презентаций
3 месяца назад
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