Требуется подготовить презентацию-ресерч на английском, посвященную компаниям, зарабатывающим на переработке мусора. Основное внимание уделить дизайну, эстетике и брендингу, включая мебель из переработанных материалов. Презентация должна содержать 35 слайдов, скриншоты из соцсетей и видео, а также фразы из интервью. Необходимы референсы в стиле Harvard и отдельный слайд с ссылками.