Дизайн презентаций для застройщиков

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Закрыт4 заявки38 просмотров

Требуется дизайнер для создания 8 презентаций для застройщиков. Необходимо предоставить примеры работ в данной нише. Отклики должны содержать ссылки на выполненные проекты.

Создание презентаций
3 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Наталья
 
32 года
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Михаил
 
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Александр
 
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