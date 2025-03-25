Требуется разработка презентации стартапа объемом 12-15 слайдов для убеждения инвесторов. Включает проработку бизнес-модели, команду, рынок, финансовые прогнозы и визуальные материалы. Писатель должен указать места для инфографики и скриншотов. Ожидается опыт в написании бизнес-планов, креативный подход и понимание рынка ИТ.
Дизайн презентации на 10 слайдов
Необходим дизайнер, который сможет создать презентацию на около 10 слайдов, следуя определенному дизайну. Важно, чтобы у кандидата были примеры предыдущих работ и указание цены на выполнение задания.
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