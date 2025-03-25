Дизайн презентации на 10 слайдов

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Закрыт6 заявок63 просмотра

Необходим дизайнер, который сможет создать презентацию на около 10 слайдов, следуя определенному дизайну. Важно, чтобы у кандидата были примеры предыдущих работ и указание цены на выполнение задания.

Создание презентаций
месяц назад
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