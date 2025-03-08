Дизайн презентации на 30-40 слайдов

  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт9 заявок63 просмотра

Необходимо привести в красивый вид презентацию на 30-40 слайдов. Срок выполнения - 1-2 дня. Пишите в личные сообщения для обсуждения условий и отправки портфолио.

Создание презентаций
месяц назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

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