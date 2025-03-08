Требуется графический дизайнер для разработки презентаций, ориентированных на застройщиков и девелоперов. Ищем профессионала с опытом в данной области для создания качественного и привлекательного контента.
Дизайн презентации на 30-40 слайдов
Необходимо привести в красивый вид презентацию на 30-40 слайдов. Срок выполнения - 1-2 дня. Пишите в личные сообщения для обсуждения условий и отправки портфолио.
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