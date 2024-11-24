Дизайн презентации на Google Slides

  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт4 заявки27 просмотров

Требуется дизайнер для создания презентаций на базе Google Slides, который сможет превратить сложную информацию в яркую и запоминающуюся визуальную историю.

Важны чувство вкуса, насмотренность и оперативность.

Google DocsСоздание презентаций
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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