Дизайн продающей презентации

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Закрыт7 заявок32 просмотра

Необходимо создать дизайн продающей презентации объемом 8-10 слайдов в современном стиле. Важно, чтобы работа была выполнена в срок 1-2 дня. Портфолио, примеры и цены можно обсудить в личных сообщениях.

Создание презентаций
10 дней назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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