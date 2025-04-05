Дизайнер для оформления презентации

Ищу дизайнера для оформления презентации, который сможет сгенерировать картинки по референсу в нейросети и оформить готовую презентацию согласно кей-вижуала. Оплата варьируется от 5 до 7 тыс. руб. в зависимости от финального объема. Для отклика присылайте кейсы в личные сообщения, отвечаю в течение 2-3 часов.