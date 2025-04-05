Дизайнер для оформления презентации

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Закрыт3 заявки32 просмотра

Ищу дизайнера для оформления презентации, который сможет сгенерировать картинки по референсу в нейросети и оформить готовую презентацию согласно кей-вижуала. Оплата варьируется от 5 до 7 тыс. руб. в зависимости от финального объема. Для отклика присылайте кейсы в личные сообщения, отвечаю в течение 2-3 часов.

НейросетиСоздание презентаций
17 дней назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Алексей
 
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16 дней назад
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Шахбоз
 
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Куралай
 
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15 дней назад
17 дней назад