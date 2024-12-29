Требуется дизайнер для создания презентации для музыкальной группы, состоящей из 5-7 слайдов в альбомной ориентации. Необходимо адаптировать дизайн под мобильные устройства, добавить анимацию заглавного слайда и подобрать стиль, цветовую палитру и шрифты с использованием предоставленных фото и текста. Презентация будет использоваться на сайте группы.