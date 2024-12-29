Дизайнер для оформления презентаций и материалов

  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт6 заявок44 просмотра

Ищем дизайнера для оформления презентаций в PowerPoint и материалов по готовому тексту. Важно сохранять оформленные работы в формате PDF. Опыт работы не обязателен, условия по оплате обсуждаются индивидуально.

PowerPointСоздание презентаций
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Максим
 
23 года
4 месяца в сервисе
Был
18 часов назад
4 месяца назад
Луїза
 
26 лет
2 года в сервисе
Была
2 месяца назад
4 месяца назад
Ирина
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
6 дней назад
4 отзыва
4 месяца назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 часа назад
201 отзыв
4 месяца назад
Юлия
 
23 года
2 года в сервисе
Была
9 дней назад
4 месяца назад
Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 отзывов
4 месяца назад
ТОП-10
Презентации