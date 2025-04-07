Дизайнер для подготовки презентаций

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Закрыт3 заявки62 просмотра

Ищем дизайнера на запуск для подготовки презентаций. Для отклика присылайте ваши работы и прайс мне в лс. Без них рассматриваться резюме не будут.

Создание презентаций
месяц назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Альбина
 
21 год
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
19 дней назад
Соломія
 
16 лет
месяц в сервисе
Была
15 дней назад
22 дня назад
Руслан
 
24 года
месяц в сервисе
Был
14 дней назад
месяц назад