Требуется дизайнер для разработки презентаций. Обязанности включают создание презентаций по предоставленному ТЗ и доработку материалов. Необходим опыт работы с графическими редакторами и наличие портфолио. Выполнение тестового задания (дизайн 2 страниц) в течение дня. Оплата обсуждается индивидуально.
Дизайнер для презентации
Ищу дизайнера для презентации.
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