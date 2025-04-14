Необходима презентация для привлечения инвестиций в стартап, состоящая из 12-15 слайдов. Ключевые разделы: проблема рынка, решение, рынок, продукт, бизнес-модель, конкуренты, команда, финансы, запрос инвестиций и риски. Срок выполнения 10-14 дней с этапами согласования, разработки и правок. Критерии приемки: структура, отсутствие ошибок, единство стиля.
Дизайнер для презентации футбольной школы
Требуется дизайнер для разработки презентации, посвященной футбольной школе. Необходимо создать визуально привлекательный и информативный материал, который будет представлять школу, ее программы и достижения. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.
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