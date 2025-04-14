Дизайнер для презентации футбольной школы

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Закрыт7 заявок31 просмотр

Требуется дизайнер для разработки презентации, посвященной футбольной школе. Необходимо создать визуально привлекательный и информативный материал, который будет представлять школу, ее программы и достижения. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.

Создание презентаций
10 дней назад
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