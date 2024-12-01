Дизайнер для презентаций и обложек в Телеграм

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Закрыт2 заявки22 просмотра

Ищу дизайнера для создания презентаций, обложек и слайдов для Телеграм. Необходимо выполнить большой объем работы за 1 неделю. Пожалуйста, пишите только если у вас есть время и портфолио. Без портфолио отвечать не буду.

TelegramДизайн обложекСоздание презентаций
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Павел
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 часа назад
201 отзыв
4 месяца назад

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