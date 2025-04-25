Дизайнер для разработки презентации

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Закрыт5 заявок29 просмотров

Ищется опытный дизайнер для создания качественной и привлекательной презентации. Необходимо предоставить портфолио с примерами работ для отклика. Оплата будет достойной.

Создание презентаций
11 дней назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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