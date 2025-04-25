Ищется дизайнер для создания презентации от 10 слайдов. Необходим креативный подход и строгое выполнение задач по техническому заданию. Опыт и хорошее портфолио обязательны.
Дизайнер для разработки презентации
Ищется опытный дизайнер для создания качественной и привлекательной презентации. Необходимо предоставить портфолио с примерами работ для отклика. Оплата будет достойной.
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