Дизайнер для создания коммерческого предложения

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Закрыт1 заявка30 просмотров

Требуется дизайнер для создания коммерческого предложения для дизайн-студии. Важно соблюдение современного стиля и высокого качества. Ожидаю понимания специфики работы. Необходимо указать имя, примеры работ (кейсы) и цену за слайд в личных сообщениях. Остальные сообщения будут игнорироваться.

4 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Катерина
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
33 минуты назад
6 отзывов
4 месяца назад