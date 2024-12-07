Дизайнер для создания презентации

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Закрыт4 заявки18 просмотров

Нужен дизайнер для создания презентации. Требуется портфолио и указание цены за 1 слайд.

Создание презентаций
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

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