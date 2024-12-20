Дизайнер для создания презентации

  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт5 заявок39 просмотров

Требуется дизайнер для создания презентации по нескольким урокам. Общий объем всех презентаций составляет 100 слайдов. Заработная плата не превышает 70 ₽ за слайд.

Создание презентаций
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Софія
 
19 лет
4 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад
Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 отзывов
4 месяца назад
ТОП-10
Презентации
Наталья
 
32 года
10 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад
4 месяца назад
Анастаси
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
месяц назад
4 месяца назад
Катерина
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
34 минуты назад
6 отзывов
4 месяца назад