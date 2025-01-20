Дизайнер для создания презентаций

  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт12 заявок54 просмотра

Ищу дизайнера для создания презентаций к мини-курсу. Презентации должны быть выполнены на основе готовых текстов. Жду предложений по сотрудничеству.

Создание презентаций
3 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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