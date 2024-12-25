Дизайнер для создания презентации AI Tech стартапа

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Закрыт1 заявка15 просмотров

Нужен дизайнер для создания презентации о продукте AI Tech стартапа. Задача включает в себя разработку графиков в соответствии с техническим заданием. Опыт в дизайне презентаций обязателен, особенно в digital/tech сфере. Условия оплаты обговариваются. Ожидаем портфолио и контакт через Telegram.

Создание презентаций
3 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Катерина
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
34 минуты назад
6 отзывов
3 месяца назад