Требуется специалист для разработки презентации в минималистичном стиле Apple. Включить видео вставки и использовать готовые шаблоны. Оценка уровней работ через кейсы.
Дизайнер для создания презентаций IT-компании
Требуется дизайнер для работы над презентациями IT-компании. Необходимо создать 2 презентации по 15 слайдов и 1 презентацию на 6 слайдов, а также 2 one pager-а. Работа связана с фирменным стилем компании. Сроки выполнения обсуждаемы, начало через 2 недели. Требуется опыт работы и наличие кейсов с готовыми презентациями. Ожидается ответственность, структурный подход и соблюдение дедлайнов. Бюджет обсуждаем в зависимости от стоимости слайда.
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