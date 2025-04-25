Дизайнер для создания презентаций IT-компании

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Требуется дизайнер для работы над презентациями IT-компании. Необходимо создать 2 презентации по 15 слайдов и 1 презентацию на 6 слайдов, а также 2 one pager-а. Работа связана с фирменным стилем компании. Сроки выполнения обсуждаемы, начало через 2 недели. Требуется опыт работы и наличие кейсов с готовыми презентациями. Ожидается ответственность, структурный подход и соблюдение дедлайнов. Бюджет обсуждаем в зависимости от стоимости слайда.

Создание презентаций
день назад
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Елизавета
 
23 года
2 года в сервисе
Была
7 часов назад
8 часов назад