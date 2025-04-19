Дизайнер для верстки презентаций

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Закрыт3 заявки21 просмотр

Ивент агентство ищет дизайнеров на фриланс, которые умеют верстать презентации, имеют насмотренность и могут работать в сжатые сроки. Рассматриваются только кандидаты с опытом работы и портфолио.

Создание презентаций
13 дней назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Ігор
 
26 лет
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Юлия
 
19 лет
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6 часов назад
13 дней назад