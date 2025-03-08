Дизайнер презентаций

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Закрыт8 заявок61 просмотр

Требуется дизайнер для создания презентации для корпоративного обучения. Работать необходимо в PowerPoint, с акцентом на стильный дизайн, который сохранит смысл и структуру материала. На выполнение работы отводится 2 недели. Отклики принимаются только с портфолио.

PowerPointСоздание презентаций
2 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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