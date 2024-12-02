Дизайнер презентаций для коммерческого предложения

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Закрыт3 заявки20 просмотров

Ищем специалиста по дизайну презентаций для разработки коммерческого предложения для магазина одежды. Задача включает создание визуально привлекательных слайдов, которые эффективно представят наш бренд и продукцию. Приветствуется опыт работы в данной области и наличие портфолио с примерами работ.

Создание презентаций
4 месяца назад
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