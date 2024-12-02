Требуется дизайнер для создания презентаций, обложек и слайдов для Телеграм. Объем работы значительный, срок выполнения - 1 неделя. Необходимы примеры работ из портфолио.
Дизайнер презентаций для коммерческого предложения
Ищем специалиста по дизайну презентаций для разработки коммерческого предложения для магазина одежды. Задача включает создание визуально привлекательных слайдов, которые эффективно представят наш бренд и продукцию. Приветствуется опыт работы в данной области и наличие портфолио с примерами работ.
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