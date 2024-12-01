Дизайнер презентации для музыкальной группы

Требуется дизайнер для создания презентации для музыкальной группы. Презентация должна состоять из 5-7 слайдов, выполненных в альбомной ориентации с адаптацией под просмотр на телефоне. Включает анимацию заглавного слайда, подбор стиля, цветовой палитры и шрифтов, с использованием предоставленных фото и текста. Дизайн будет использоваться на сайте группы.