Дизайнер презентаций в Apple Keynote

  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрытнет заявок22 просмотра

Ищем дизайнера презентаций для срочного проекта в Apple Keynote.

Необходимо создать 10 слайдов с современным дизайном в срок 24-48 часов.

Задача включает разработку презентации с учетом указанной структуры и содержания, создание визуально привлекательных и профессиональных слайдов.

Требуется опыт работы в Apple Keynote, чувство стиля, внимание к деталям и ответственность.

Создание презентаций
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров