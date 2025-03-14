Доработка презентации

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Завершен6 заявок57 просмотров

Есть утвержденная презентация заказчиком в jpg. Необходимо внести изменения по тексту и иконкам. Небольшие и сделать два последних слайда в таком же стиле и собрать все в pdf.

Срок : до завтрашнего вечера.

Всего 15 слайдов.

Исполнителя выбираю сегодня.

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2 месяца назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

AE_dsgn
35 лет
4 года в сервисе
Была
11 часов назад
2 месяца назад
$20
2 дня
Escrow
Все ок
Не первый раз сотрудничаем. Все хорошо

Заявки фрилансеров

Настя
 
24 года
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AE_dsgn
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