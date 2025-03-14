Требуется разработка презентации для инвесторов по маркетплейсу для моделей, визажистов и мастеров. Презентация должна состоять из 15 слайдов, визуально передавая концепцию и функционал проекта. Используйте минимальное количество текста и максимум графики, включая UI-элементы и инфографику. Итоговый формат - PDF и исходник в Figma или PowerPoint. Черновик - через 1-2 дня, финал - за 3 рабочих дня. Бюджет: $100.