Флеш презентация на основе презентации PowerPoint

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт4 заявки272 просмотра

Имеем повер поинт (29 слайдов - но не все надо будет анимировать).

Надо:

- Сделать презентацию на флеше каждого слайда, но что бы меньше всего это было похоже на ППТ презентацию

- Эффекты и различные фишечки приветствуются (в разумных пределах)

- Конечный результат надо будет конвертировать в видео формат (AVI, MPEG - не важно, главное что бы на ДВД записать потом можно было)

PowerPoint
17 лет назад
maxinterbrick
Interbrick Max 
50 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

iflash
Павел 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
$500
3 дня
Четкое ТЗ, своевременные корректировки, все просто на высшем уровне! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

iflash
Павел 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад

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