Флеш презентация на основе презентации PowerPoint

Имеем повер поинт (29 слайдов - но не все надо будет анимировать).

Надо:

- Сделать презентацию на флеше каждого слайда, но что бы меньше всего это было похоже на ППТ презентацию

- Эффекты и различные фишечки приветствуются (в разумных пределах)

- Конечный результат надо будет конвертировать в видео формат (AVI, MPEG - не важно, главное что бы на ДВД записать потом можно было)