Графический дизайнер для оформления презентаций

Необходимо подготовить новую презентацию на 4 слайда в стиле one page. Требуется создать титульный слайд с новым логотипом и слоганом, а также слайды с уникальностью, предложением и лучшими условиями. Дизайн должен быть спокойным и современным, с акцентом на надежность и персональный подход.