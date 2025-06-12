Графический дизайнер для оформления презентаций

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Открыт6 заявок27 просмотров

Требуется графический дизайнер для срочного оформления презентаций и других визуальных материалов. Необходим опыт в создании креативных и профессиональных дизайнов, которые эффективно представляют информацию.

Создание презентаций
день назад
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