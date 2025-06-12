Требуется дизайнер для создания презентации на 10 слайдов. Работа должна быть выполнена в течение одного дня. Укажите цену и сроки выполнения в личных сообщениях.
Графический дизайнер для оформления презентаций
Требуется графический дизайнер для срочного оформления презентаций и других визуальных материалов. Необходим опыт в создании креативных и профессиональных дизайнов, которые эффективно представляют информацию.
Заявки фрилансеров
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