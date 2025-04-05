Графический дизайнер для продакшн студии

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Закрыт3 заявки21 просмотр

Ищем графического дизайнера для работы в продакшн студии. Требуется опыт, креативность, гибкость, а также умение создавать презентации и постеры.

Создание постеровСоздание презентаций
месяц назад
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Заявки фрилансеров

Денис
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
6 дней назад
4 отзыва
месяц назад
Михаил
 
40 лет
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Был
8 часов назад
201 отзыв
месяц назад
Лера
 
22 года
3 года в сервисе
Была
8 часов назад
9 отзывов
месяц назад