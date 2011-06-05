Качественно оформить .doc презентацию

На постоянную основу, нужна девушка, знающая и умеющая работать с видео камерой, разбирающаяся как в лечебной так и в обычной косметике. Необходимо создание коротких видео роликов рассказывающих о различных косметических средствах. ОТ Вас - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
2 презентации: на русском и английском языках.
Особых требований нет. На выходе должны получиться качественные презентации делового стиля предназначенные для серьезных отечественных и зарубежных компаний.
Исходники во вложении.
- Похожие заказы
- Презентации1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Необходимо создать страницу для интернет магазина, которая будет висеть на главной странице сайта, и на которой будет вестись обратный отсчет времени до открытия магазина. А именно, сделать симпатичный дизайн, краткое описание магазина, прописать ему тайтл, ключевики, ...Завершен12 лет назад
Требуется Создать Видео Ролик на Тему Онлайн-игр Цены прошу описывать в заявках Мини сценарий в прикрепленныхПрезентации6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $15
Доброго времени суток! Требуется базовые знания по рисованию графиков и диаграмм. что бы можно было рисовать графики такого типа например- http://www.arendator.ru/articles/2/art/48023/pg/1/ Базовое представление о работе имею.Необходим обучения принципам работы.Закрыт12 лет назад
- $100
Сделать 3-минутный ролик для сайта http://www.sitebrif.com Основные условия - приятный тембр голоса и хорошая дикция и грамотная речь у того, кто будет читать текст. Четкие, не размытые кадры. Первые несколько секунд должны быть интригующими, чтобы хотелось ...Закрыт13 лет назад
Необходимо сделать презентацию сайта в PowerPoint для рекламных агентств. Сайт позиционируется как FASHION. объем - около 20 стр необходима яркая, стильная презентация. в качестве примера: http://assets0.lookatme.ru/assets/pages/about/Media-kit_LAM_20110526.pdf и http://www.be-in.ru/gallery/userdata/user_7267/doc15195.pdfПрезентации11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Необходимо смонтировать ролик в Ulead Video Studio или в Pinnacle из готовых фото + вставить нарезки видео и наложить музыку (1 песня) ролик простой - между фотками и видео плавный переход. длительность 3мин.Завершен12 лет назад
Необходимо сделать серию коротких скринкастов для программы www.Leadertask.ru каждый скринкаст рассказывает про отдельную функцию программы. Продолжительность одного скринкаста 1-2 минуты. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИСЫЛАТЬ ТОЛЬКО НА ПОЧТУ: [email protected]Презентациинет заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать презентациюдипломной работы по теме "Антикризисное управление финансовым состоянием предприятия (на примере ООО) в Power Point и доклад для комисси по уже готовому диплому. Сам диплом для ознакомления скину.Нужно срочно!!!!!!!!Презентации7 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо "собрать" и оформить презентацию в powerpoint Скриншоты и текст я предоставлю. Ваша задача сделать презентацию на высоком графическом уровне, оформить фон презентации, а также каждую страницу. Работу надо начать и закончить сегодня. Предпочтение отдам тому ...Завершен13 лет назад