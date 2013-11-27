Нарисовать презентацию

Требуется быстро нарисовать 5 слайдов презентации. Основа для фирменного стиля есть.

Логотип есть. Надо красиво отрисовать/подобрать несколько иконок, отрисовать график. В приложении концепт самой презентации. Лого и фирменный стиль вышлю отдельно.

Срок – 1-2 дня, до 14.12.2013. Пишите за сколько рублей готовы сделать. Обязательно укажите ссылки на ваши прошлые работы.