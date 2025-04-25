Нужно подготовить презентацию на 4 слайда

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Открыт10 заявок99 просмотров

Доброго времени суток.

Нужно из текущей презентации, в стиле one page (см аттач), сделать новую. Должно быть 4 слайда:

  • Титульный

Логотип (нужен новый) и слоган

"FL1 - Эксклюзивный доступ к Pre-IPO сделкам частных компаний с доходностью 40-80% годовых в USD"

  • Уникальность и Надежность

  • Предложение

Блок лучние условия и персональный подход

  • Контакты

Меняем дизайн полностью, делаем его спокойным и современным.

Создание логотиповСоздание презентаций
5 дней назад
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