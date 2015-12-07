Нужно сделать презентацию в ПДФ

ПрезентацииЗавершен14 заявок181 просмотр
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нужная красивая , под стиль сайта (вышлю в личку, пишите) Пример - прилагаю . Текст не обязательно делать (Но если можете и тексты предложить , пишите)

8 лет назад
Roman_Olegovich
Роман 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
artlik
52 годаГреция
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$30
5 дней
Отличный исполнитель!
все ок, рекомендую
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