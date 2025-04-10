Требуется дизайнер для подготовки презентаций на запуск. Необходимо предоставить портфолио и прайс для оценки. Работы без этих данных не будут рассматриваться.
Обновление презентации
Необходимо выполнить ТЗ по презентации. Жду примеры работ, подробности обсудим с исполнителем
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