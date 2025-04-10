Обновление презентации

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Открыт11 заявок45 просмотров

Необходимо выполнить ТЗ по презентации. Жду примеры работ, подробности обсудим с исполнителем

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