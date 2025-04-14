Оформление слайдов в презентации

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Закрыт7 заявок52 просмотра

Ищу дизайнера для оформления нескольких слайдов в презентации. В будущем возможны подобные задачи.

Создание презентаций
9 дней назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Эдгар
 
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9 дней назад