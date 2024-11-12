Оформление стратегии в Figma

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Закрыт2 заявки17 просмотров

Необходимо оформить стратегию из файла Excel на шаблон в Figma.

Шаблон предоставляем.

Важно:

- соблюдать все правила оформления

- проверять грамматические и лексические ошибки

- соблюдать единый стиль оформления от шрифта до отступов

Цена договорная

Figma
6 месяцев назад
guest_1731673150633
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