Необходимо создать 3 новые страницы для существующей презентации, добавив информацию из других материалов. Важным является соблюдение единого стиля оформления и сохранение структуры содержания. Результат должен быть объединен в один PDF-файл.
Оформление стратегии в Figma
Необходимо оформить стратегию из файла Excel на шаблон в Figma.
Шаблон предоставляем.
Важно:
- соблюдать все правила оформления
- проверять грамматические и лексические ошибки
- соблюдать единый стиль оформления от шрифта до отступов
Цена договорная
Заявки фрилансеров
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