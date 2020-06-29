Отредактировать слайды презентаций и перерисовать используемые картинк

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Для создания учебного пособия по преподаваемому учебному курсу необходимо отредактировать презентации в Power Point (например, набрать математические формулы средствами Power Point). Используемые картинки брались из интернета, поэтому их необходимо перерисовать для использования в дальнейшем в учебном печатном пособии. В кусе 10 лекций (презентаций) по 40-50 слайдов в каждой. Практически в каждом есть либо картинки, либо формулы. Беретесь ли Вы за подобные заказы? 

5 лет назад
Anastasia_A_SK
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