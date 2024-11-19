Требуется дизайнер для разработки презентации. Необходимо предоставить портфолио и указать цену за 1 слайд. Ожидается качественный и креативный подход к созданию слайдов.
Отрисовка презентации
Нужен дизайнер для отрисовки презентации. Срочный заказ, требуется профессиональный подход и креативные идеи.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Презентации4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Требуется дизайнер презентаций для разработки коммерческого предложения для магазина одежды. Необходимо создать визуально привлекательные слайды, которые эффективно представят бренд и продукцию. Опыт в данной области и наличие портфолио приветствуются.Закрыт4 месяца назад
Требуется дизайнер для создания презентаций, обложек и слайдов для Телеграм. Объем работы значительный, срок выполнения - 1 неделя. Необходимы примеры работ из портфолио.Презентации2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Требуется дизайнер для создания презентации с оригинальным видением и идеями. Необходим опыт работы с ивентами. Интересуют примеры работ и расценки.Закрыт4 месяца назад
Требуется дизайнер для создания презентации для музыкальной группы, состоящей из 5-7 слайдов в альбомной ориентации. Необходимо адаптировать дизайн под мобильные устройства, добавить анимацию заглавного слайда и подобрать стиль, цветовую палитру и шрифты с использованием предоставленных фото и текста. Презентация будет использоваться на сайте группы.Закрыт4 месяца назад
- $150
Требуется дизайнер для разработки презентации в стилистике киберпанк. Опыт работы в этой области является преимуществом. Бюджет 15000 рублей, оплата по мере достижения этапов.Презентации5 заявокЗакрыт4 месяца назад
Ищется дизайнер для разработки презентаций на Google Slides. Задача заключается в преобразовании сложной информации в яркую и запоминающуюся визуальную историю. Необходимы чувство вкуса, насмотренность и способность выполнять заказы оперативно.Презентации4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Требуется специалист для создания оформления курса для интернета. Необходимо разработать презентации с ссылками на сайт и анкеты, а также подготовить проект по набору группы с переходами и последовательностью загрузки уроков. Примеры работ и цена обязательны.Закрыт4 месяца назад
Ищется дизайнер презентаций для срочного проекта в Apple Keynote. Необходимо создать 10 слайдов с современным дизайном в срок 24-48 часов. Задача включает разработку презентации с учетом структуры и содержания, создание визуально привлекательных и профессиональных слайдов. Требуется опыт работы в Apple Keynote, чувство стиля и внимание к деталям.Презентациинет заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуется дизайнер для разработки презентации. Необходимо предоставить портфолио и прайс. Ожидается качественный и профессиональный подход к созданию визуального контента.Презентации2 заявкиЗакрыт5 месяцев назад