Papirus Invest

Ребята, нужно создать видео презентацию для дальнейшего его размещения в интернете и на сайте... тип видео презентации должна быть примерно в таком духе http://www.youtube.com/watch?v=UGKij1YdVOQ ... но материал и продукт другой, немного с расчетами... 2-3 минуты, хотя кто как может, должны все понятно изложить в видео. за материалами ко мне в личку [email protected]