Нужно оформить стильно и красиво перезентацию в PowerPoint Исходные данные все есть - оформлены в виде простой презентации (PowerPoint) Нужна красиво оформленная работа. Подробности в аську ...
Papirus Invest
Ребята, нужно создать видео презентацию для дальнейшего его размещения в интернете и на сайте... тип видео презентации должна быть примерно в таком духе http://www.youtube.com/watch?v=UGKij1YdVOQ ... но материал и продукт другой, немного с расчетами... 2-3 минуты, хотя кто как может, должны все понятно изложить в видео. за материалами ко мне в личку [email protected]
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