Papirus Invest

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт5 заявок141 просмотр

Ребята, нужно создать видео презентацию для дальнейшего его размещения в интернете и на сайте... тип видео презентации должна быть примерно в таком духе http://www.youtube.com/watch?v=UGKij1YdVOQ ... но материал и продукт другой, немного с расчетами... 2-3 минуты, хотя кто как может, должны все понятно изложить в видео. за материалами ко мне в личку [email protected]

13 лет назад
renat1988
Ренат 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Слайд шоу

    для крупной сети магазинов "Твое Время" необходимо сделать слайд шоу, баннер, который будет эффектно воспроизводиться на телевизорах HD формата в магазине. он будет состоять из дизайн картинок длительностью на 2 ...

    Презентации9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Флеш-презентация

    Здравствуйте! Нужна флэш-презентация по теме страхования (осаго). Исходная презентация - текст все есть. надо чуть переработать картинки, может внести какой-то креатив, чтобы усвоение пройденного материала было более успешным. Количество страниц в районе 30. ...

    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • [Powerpoint] Создать презентацию для видеоролика

    На сайте www.onlinedialog.ru на главной есть видео на англ. Нужно создать презентацию для того, чтобы я мог записать подобное видео. Я предоставлю переведенный текст и скриншоты. Картинки здесь http://www.onlinedialog.ru/features Важна ...

    PowerPoint
    Презентации4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно оформить презентацию

    Есть написанная раскадровка в доке по слайдам. Примерно на 16 слайдов. Нужно найти инфу, оформить графики, подобрать шрифты и фотки для слайдов, чтоб все было весело и задорно. ...

    Презентации9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание презентаций для компании

    $500

    Требуется человек, который занимался и занимается разработкой презентаций в Power Point. Хотелось бы увидеть его работы, прежде, чем начать сотрудничать. Компании нужен человек, который будет делать такие презентации 2 раза в ...

    Презентации9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Презентация на тему "Барокко"

    $50

    Здравствуйте, ув. Веблансеры! Требуется разработать презентацию на тему Барокко. Требования: - Оформление презентации в стиле Барокко - Не менее 100 слайдов - Нет необходимости в анимированных ...

    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Презентация по информатике

    Нужно сделать презентацию по информатике.Пишите цену.Сроки до 19:00.Подробности исполнителю.100% предоплата.Объем небольшой,работы в пределах часа.

    Презентации2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад