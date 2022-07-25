Нужно переделать презентацию. Сейчас она слишком топорная, слишком трудная для чтения. В файле есть комментарии что нужно переделать. Цветовая схема должна быть ярче, сочнее, асимметричные формы приветствуются. Также есть доп комментарии, вышлю исполнителю.

Файл с текстами: https://docs.google.com/document/d/14i_qmxZ3hSnQJ-YTNelC7o2g8geJBegjU6UENgfGPt0/edit