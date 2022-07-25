Требуется разработать простую презентацию из 5 слайдов на тему сезонных новинок из магазина эко-продуктов. Важно, чтобы текст был ясным и информативным. Ссылка с текстом для презентации предоставлена.
Переделать презентацию, дизайн и смысл
Нужно переделать презентацию. Сейчас она слишком топорная, слишком трудная для чтения. В файле есть комментарии что нужно переделать. Цветовая схема должна быть ярче, сочнее, асимметричные формы приветствуются. Также есть доп комментарии, вышлю исполнителю.
Файл с текстами: https://docs.google.com/document/d/14i_qmxZ3hSnQJ-YTNelC7o2g8geJBegjU6UENgfGPt0/edit
Заявки фрилансеров
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