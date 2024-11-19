Нам нужно переработать имеющуюся презентацию в новый фирменный стиль. В презентации 18 слайдов, все тексты написаны, нужно переверстать в соответствии с Гайдбуком. Пример другой презентации в новом фирменном стиле тоже имеется. Задача, чтобы было красиво и со вкусом, работаем с крупными лицами. Просим сделать тестовый слайд.