Поиск дизайнера для разработки презентаций

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Закрыт4 заявки38 просмотров

Мы ищем талантливого дизайнера для разработки презентаций. Если вы креативны, внимательны к деталям и имеете опыт в дизайне презентаций, мы ждем именно вас!

Обязанности:

- Создание презентации в соответствии с предоставленным ТЗ.

- Учет пожеланий заказчика и доработка материалов по его запросу.

Требования:

- Опыт работы в графических редакторах (PowerPoint и т.д.).

- Портфолио с примерами выполненных работ.

- Способность работать в сжатые сроки.

Условия:

- Тестовое задание (дизайн 2 страниц презентации) необходимо выполнить в течение сегодняшнего дня.

- Оплата по результатам выполнения тестового задания (обсуждается индивидуально).

PowerPointСоздание презентаций
5 месяцев назад
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