Помощь в создании презентаций через нейросеть и преобразование из Word в PD

  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт1 заявка33 просмотра

Ищу специалиста, который поможет понять процесс создания презентаций с использованием нейросетей. Необходимо преобразовать текст из Word в PDF формат. Будет здорово, если мы сможем провести небольшую встречу для обсуждения всех деталей. Жду ваши предложения с опытом работы.

НейросетиСоздание презентаций
3 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Луїза
 
26 лет
2 года в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад