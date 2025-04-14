Ивент агентство ищет опытных фриланс-дизайнеров для верстки презентаций. Требуются навыки работы в сжатые сроки и наличие портфолио. Рассматриваются только кандидаты с соответствующим опытом.
Презентация
Цель презентации**
- Привлечь инвестиции в стартап/проект.
- Кратко и убедительно донести ключевые преимущества бизнес-модели, рынка и финансовых показателей.
- Презентация будет использоваться на встречах с инвесторами, а также разослана в виде PDF-файла.
Структура презентации**
Количество слайдов: 12–15 (без учета титульного и финального).
Примерная структура:
1. Титульный слайд (название проекта, логотип, контакты).
2. Проблема рынка (1–2 слайда: что не так с текущей ситуацией?).
3. Решение (1 слайд: ваш продукт/сервис как ответ на проблему).
4. Рынок (2 слайда: TAM/SAM/SOM, динамика роста).
5. Продукт (1–2 слайда: скриншоты, схема работы, USP).
6. Бизнес-модель (1 слайд: как зарабатываете?).
7. Конкуренты (1 слайд: сравнительная таблица или матрица).
8. Команда (1 слайд: фото и краткие био ключевых участников).
9. Финансы (2–3 слайда: выручка, прибыль, прогноз на 3–5 лет).
10. Запрос инвестиций (1 слайд: сумма, цели использования, доля в компании).
11. Риски и выход (1 слайд: стратегия минимизации рисков, план выхода инвестора).
Сроки и этапы**
- Срок выполнения: 10–14 дней.
- Этапы:
1. Согласование структуры и стиля (2 дня).
2. Разработка макетов 3–4 ключевых слайдов (3 дня).
3. Полная версия презентации (5 дней).
4. Правки (2–3 раунда, до 4 дней).
Критерии приемки**
- Соответствие структуре и целям презентации.
- Отсутствие грамматических и фактологических ошибок.
- Единство стиля, читаемость текста (шрифт не менее 14 pt).
- Удобство редактирования (слайды разбиты на логические блоки).
Заявки фрилансеров
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