Цель презентации**

- Привлечь инвестиции в стартап/проект.

- Кратко и убедительно донести ключевые преимущества бизнес-модели, рынка и финансовых показателей.

- Презентация будет использоваться на встречах с инвесторами, а также разослана в виде PDF-файла.

Структура презентации**

Количество слайдов: 12–15 (без учета титульного и финального).

Примерная структура:

1. Титульный слайд (название проекта, логотип, контакты).

2. Проблема рынка (1–2 слайда: что не так с текущей ситуацией?).

3. Решение (1 слайд: ваш продукт/сервис как ответ на проблему).

4. Рынок (2 слайда: TAM/SAM/SOM, динамика роста).

5. Продукт (1–2 слайда: скриншоты, схема работы, USP).

6. Бизнес-модель (1 слайд: как зарабатываете?).

7. Конкуренты (1 слайд: сравнительная таблица или матрица).

8. Команда (1 слайд: фото и краткие био ключевых участников).

9. Финансы (2–3 слайда: выручка, прибыль, прогноз на 3–5 лет).

10. Запрос инвестиций (1 слайд: сумма, цели использования, доля в компании).

11. Риски и выход (1 слайд: стратегия минимизации рисков, план выхода инвестора).

Сроки и этапы**

- Срок выполнения: 10–14 дней.

- Этапы:

1. Согласование структуры и стиля (2 дня).

2. Разработка макетов 3–4 ключевых слайдов (3 дня).

3. Полная версия презентации (5 дней).

4. Правки (2–3 раунда, до 4 дней).

Критерии приемки**

- Соответствие структуре и целям презентации.

- Отсутствие грамматических и фактологических ошибок.

- Единство стиля, читаемость текста (шрифт не менее 14 pt).

- Удобство редактирования (слайды разбиты на логические блоки).