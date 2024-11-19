Презентация для бизнеса

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт6 заявок165 просмотров

Добрый день

Нужно сделать презентацию на тему Ритэйл и логистику.

Перевозка B2B Казахстан - Узбекистан.

Создание презентаций
5 месяцев назад
guest_1732443649008
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Выбранный исполнитель

Pasamanau
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