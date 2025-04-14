Презентация для строительной компании

Необходимо разработать красивую и стильную презентацию для компании, занимающейся производством мягкой мебели. Презентация должна быть интересной и впечатляющей для участия в конкурсе RETAIL WEEK AWARDS 2025. Все необходимые материалы (фото и текст) предоставлены. Срок выполнения — 3-5 дней.