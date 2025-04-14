Ищется дизайнер для оформления презентации, который сможет генерировать картинки по референсу в нейросети и оформить работу согласно кей-вижуала. Оплата составляет 5-7 тыс. руб. в зависимости от объема работы. Требуется предоставить примеры выполненных работ.
Презентация для строительной компании
Нужно сделать презентацию для строительной компании, она даже будет больше портфолио.
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