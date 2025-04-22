Требуется разработать презентацию для сувенирных товаров, состоящую из 5 слайдов с текстом и 10-15 слайдов с изображениями товаров и их описанием. Оплата составляет 10-15 тысяч. Для участия необходимо наличие в портфолио брендбуков или кейсов с товарами.
Презентация на 40 листов строительство электролабораторий,технадзор
Презентация на 40 листов строительство электролабораторий ,технадзор. Имеется материалы в виде старой презентаций и pdf книжки. С красивой и наглядной инфо-графикой для конкурса. При хорошем выполнений заказа имеется возможность постоянного сотрудничества
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