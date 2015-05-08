Добрый день, есть коммерческое предложение (смета), она отправляется клиенту на электронную почту, необходимо сделать ее максимально красивой, и продающий. Сама смета составляется в Excel и после сохраняется в PDF.
Презентация на 5 страниц
Требуется сделать красивую презентацию в PDF.
Тематика - сквозная аналитика рекламы.
Материалы будут предоставлены, но потребут редизайна и компановки.
Выбранный исполнитель
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