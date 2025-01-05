Презентація на англійській про меблі з перероблених матеріалів

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Закрыт13 заявок119 просмотров

Презентація на англійській, на 35 слайдів, про іноземні бренди що виготовлюють меблі з перероблених матеріалів. Їх естетика, соцмережі, реклами, постери. Додати скріншоти з відео/соцмереж/сайтів/інтерв‘ю з ссилками та референсами (harvard style referencing). Якщо потрібно пришлю приклади оформлення і допоможу з пошуком інформації

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