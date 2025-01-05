Требуется подготовить презентацию-ресерч на английском, посвященную компаниям, зарабатывающим на переработке мусора. Основное внимание уделить дизайну, эстетике и брендингу, включая мебель из переработанных материалов. Презентация должна содержать 35 слайдов, скриншоты из соцсетей и видео, а также фразы из интервью. Необходимы референсы в стиле Harvard и отдельный слайд с ссылками.
Презентація на англійській про меблі з перероблених матеріалів
Презентація на англійській, на 35 слайдів, про іноземні бренди що виготовлюють меблі з перероблених матеріалів. Їх естетика, соцмережі, реклами, постери. Додати скріншоти з відео/соцмереж/сайтів/інтерв‘ю з ссилками та референсами (harvard style referencing). Якщо потрібно пришлю приклади оформлення і допоможу з пошуком інформації
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Презентации6 заявокЗакрыт3 месяца назад
Требуется дизайнер для разработки презентации. В отклике необходимо указать портфолио и стоимость за один слайд. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.Презентации4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Требуется дизайнер для разработки презентации по нескольким урокам. Общий объем составляет 100 слайдов, оплата не превышает 70 ₽ за слайд. Необходимы креативные и профессиональные слайды, соответствующие теме уроков.Презентации5 заявокЗакрыт3 месяца назад
Ищется дизайнер для разработки коммерческого предложения для дизайн-студии. Важны современный стиль и высокое качество. Укажите имя, примеры работ и цену за слайд в личных сообщениях. Остальные сообщения не рассматриваются.Презентации1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
Требуется дизайнер для оформления презентаций в PowerPoint и сопутствующих материалов по готовому тексту. Работы должны сохраняться в формате PDF. Опыт не обязателен, условия оплаты обсуждаются индивидуально.Презентации6 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется профессиональный дизайнер для срочной отрисовки презентации. Необходимо предложить креативные идеи и обеспечить высокий уровень исполнения. Идеальный кандидат должен иметь опыт в создании презентаций и уметь эффективно визуализировать информацию.Презентациинет заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется дизайнер для разработки презентации. Необходимо предоставить портфолио и указать цену за 1 слайд. Ожидается качественный и креативный подход к созданию слайдов.Презентации4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Требуется дизайнер презентаций для разработки коммерческого предложения для магазина одежды. Необходимо создать визуально привлекательные слайды, которые эффективно представят бренд и продукцию. Опыт в данной области и наличие портфолио приветствуются.Презентации3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Требуется дизайнер для создания презентаций, обложек и слайдов для Телеграм. Объем работы значительный, срок выполнения - 1 неделя. Необходимы примеры работ из портфолио.Презентации2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Требуется дизайнер для создания презентации с оригинальным видением и идеями. Необходим опыт работы с ивентами. Интересуют примеры работ и расценки.Презентации3 заявкиЗакрыт4 месяца назад