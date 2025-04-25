Презентация от 10 слайдов

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Открыт9 заявок95 просмотров

Я ищу дизайнера для совместной работы над проектами презентаций. Мне важно найти профессионала, не колхозника, который сможет внести креативные идеи и качественно выполнить задачи строго по ТЗ. Если вы обладаете необходимым опытом и есть хорошее портфолио, буду рада обсудить возможности сотрудничества. Пишите мне, чтобы узнать больше деталей и начать наше сотрудничество.

Создание презентаций
16 дней назад
Гость
16 дней в сервисе
Был
15 дней назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
21 год
5 часов в сервисе
Был
час назад
2 часа назад
Марина
 
36 лет
8 дней в сервисе
Была
13 часов назад
8 дней назад
Александр
 
21 год
15 дней в сервисе
Был
14 дней назад
15 дней назад
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
2 часа назад
15 дней назад
Світлана
 
22 года
2 года в сервисе
Была
2 часа назад
15 дней назад
Ніна
 
39 лет
3 года в сервисе
Была
4 дня назад
1 отзыв
15 дней назад
Эдгар
 
22 года
15 дней в сервисе
Был
15 дней назад
15 дней назад
Єлизавета
 
20 лет
год в сервисе
Была
7 дней назад
1 отзыв
15 дней назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад
11 отзывов
16 дней назад
Алексей
 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
6 часов назад
29 отзывов(-1)
16 дней назад