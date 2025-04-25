Я ищу дизайнера для совместной работы над проектами презентаций. Мне важно найти профессионала, не колхозника, который сможет внести креативные идеи и качественно выполнить задачи строго по ТЗ. Если вы обладаете необходимым опытом и есть хорошее портфолио, буду рада обсудить возможности сотрудничества. Пишите мне, чтобы узнать больше деталей и начать наше сотрудничество.